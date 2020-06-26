26 Haziran Cuma altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,70 lira oldu.

388,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,70 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 581 liradan, 354 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 358 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 522 liradan, bin 251 liradan alınan Yarım Ziynet bin 261 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.