26 Ekim Pazartesi altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,40 lira oldu.

491,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,40 liradan, 3 bin 237 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 258 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 163 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 183 liradan, bin 582 liradan alınan Yarım Ziynet bin 592 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor.