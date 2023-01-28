25 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti   

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkaran hafif ticari araç karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 25 yaşındaki Mustafa Altay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31) , Mustafa Altay (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Altay kaldırıldığı Akçadağ Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.