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malatya
Giriş Tarihi : 28-01-2023 23:38

25 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti   

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkaran hafif ticari araç karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. 

25 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti   

Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 25 yaşındaki Mustafa Altay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.   Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada  Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24)  idaresindeki 44 AEA 793  plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31) , Mustafa Altay (25) yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Altay kaldırıldığı Akçadağ Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. 

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