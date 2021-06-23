25 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı  

Aşılama programının hızlanmasıyla birlikte son bir haftada 35 bin aşı yapılan kentte, 25 yaş üstünün de katılmasıyla haftalık rakamın 40 binlere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugünde kadar 280 bin doz aşının yapıldığı Elazığ'da son bir hafta içerisinde 35 bin aşı uygulandı, 25 yaş üzeri vatandaşların da kabul edilmesiyle bu rakamın haftalık 40 binlere ulaşacağı belirtildi.

Covid-19 mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 25 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Elazığ’da da 25 yaş üzeri olan vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi Fırat Üniversitesi’nde de randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. 25'ten itibaren her yaşta hastaneye gelenlerin aşılarını yapan sağlık ekipleri de yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 245 bin aşılama yapılan kentte, bu rakam bir haftada yaklaşık 35 bin aşı yapılmasıyla 280 bine ulaştı. 25 yaş üstünün de aşılanmaya başlamasıyla birlikte haftalık 40 bin kişinin aşılanmış olacağı kaydedildi. Bugüne kadar 1. doz 180 bin, ikinci doz 103 bin kişinin aşı olduğu belirtildi.

Randevusunu alarak aşı olmaya gelenlerden 26 yaşındaki Seda Ayakatik, “Sağlık Bakanımız dün açıkladı, ben de randevumu alıp bugün aşı olmaya geldim. Aşı oldum gayet iyiyim, bir sıkıntı yok. Sağlık çalışanları başından beri gerçekten çok büyük emek harcadılar, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çok ciddi emekleri var. Ben de bir sağlık çalışanıyım, diyetisyenim. Bu süreçte hepsini daha yakından gözlemleyebildim. Sağlık Bakanımızı da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"TEK SİLAHIMIZ VAR ODA, AŞILAMA"

İlk günden bu yana aşılama biriminde görev yapan hemşire Nuran Yılmaz ise, “Covid-19 mücadelesi kapsamında aşılama çalışmalarımız 25 yaşa indirildi. Halkımızın aşıya ilgisi yoğun, bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü bu hastalığı yenmemizin başka bir yolu yok. Tek silahımız var, o da aşılama. Aşı sırası gelen herkesi aşılamaya davet ediyoruz. Bu süreçte yoğun çalışıyoruz ama tatlı bir yoğunluk. Ancak bu hastalığın biteceğine inanarak çalışınca bu yorgunluk çok bizi etkilemiyor. Hastalarımız aşılara ilgi gösterdikçe bizler daha özveriyle çalışıyoruz. Toplumsal aşılama, toplumsal bağışıklama bu süreçte çok büyük rol oynuyor. Aşı hakkı olan herkesi aşıya davet ediyoruz. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz” diye konuştu. Aşı olmaya gelenlerden 51 yaşındaki Hüseyin Topuz ise herkesi aşı olmaya davet etti.