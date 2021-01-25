25 Ocak Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

M.Zülfü DÖRÜCÜ-Taziye Yok
Fevziye GÜN-Taziye Yok
Mehmet TOPBAŞ-Taziye Yok
A.Aziz BİNGÖL-Taziye Yok
Feyime DEĞER-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 25 Ocak 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.
M.Zülfü DÖRÜCÜ-Taziye Yok
Fevziye GÜN-Taziye Yok
Mehmet TOPBAŞ-Taziye Yok
A.Aziz BİNGÖL-Taziye Yok
Feyime DEĞER-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…