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Giriş Tarihi : 25-01-2021 23:29   Güncelleme : 25-01-2021 23:29

25 Ocak Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 25 Ocak 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.

25 Ocak Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

M.Zülfü DÖRÜCÜ-Taziye Yok

Fevziye GÜN-Taziye Yok

Mehmet TOPBAŞ-Taziye Yok

A.Aziz BİNGÖL-Taziye Yok

Feyime DEĞER-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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