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Giriş Tarihi : 17-12-2019 20:51

25 kursiyere eğitim

EBEGEM, gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı eğitim kurslarını sürdürüyor.

25 kursiyere eğitim

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından  25 kursiyere "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi" verilmeye başlandı. 

Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle  480 saatlik günlük yevmiyeli Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı açıldı. Açılan eğitim programı 25 kursiyerle başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder'de  eğitim programına katılan kursiyerleri ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere donanımlı kasiyer elemanı yetiştirmeye yönelik günlük 6 saat olarak verilecek eğitim programının, 6 Nisan 2020’de tamamlanacağı belirtildi.Öteyandan, eğitim programına katılan kursiyerlere,  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği kaydedildi.

ETİKETLER: ebegem ebegem kurs
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