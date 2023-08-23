24 ayrı suçtan aranan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi

Elazığ’da 24 ayrı suçtan aranan şüpheli, beyaz eşya deposundan hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ’da 24 ayrı suçtan aranan şüpheli, beyaz eşya deposundan hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta beyaz eşya deposundan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 24 ayrı suçtan aranan H.Z.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.