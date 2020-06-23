23 Haziran Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,70 lira oldu.

387,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,70 liradan, 2 bin 554 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 575 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satılıyor.