23 Elazığ FK’ya ceza kapıda   

Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK maçındaki hakareti nedeniyle 23 Elazığ FK idarecisi Kamil Çetintaş PFDK’ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan S. Vanspor - 23 Elazığ FK maçında kulüp idarecisi Kamil Çetintaş, hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 20 Ekim 2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, ''23 Elazığ Futbol Kulübü idarecisi Kamil Çetintaş'ın 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Van Spor FK-23 Elazığ Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 20 Ekim 2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.