23 Elazığ FK’nın rakibi belli oldu

23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sivas ekibi 4 Eylül Futbol ile eşleşti.

23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sivas ekibi 4 Eylül Futbol ile eşleşti.TFF 3. Lig 1. turunda 12Bingölspor’u eleyen 23 Elazığ FK’nın, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda rakibi TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Sivas 4 Eylül Futbol oldu. Müsabaka seri başı olduğu için Sivas ekibinin sahasında oynanacak. Grubunda ilk maçına çıkmayarak -3 puan cezası alan daha sonra kadro oluşturmasına rağmen henüz puan alamayan Sivas ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Amasyaspor’u 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Toplam 50 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.