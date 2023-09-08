23 Elazığ FK evinde başlıyor

Bordo-beyazlılar, grubun iddialı ekiplerinden Adana 1954 FK ile evinde oynayacağı maçla sezona başlayacak.

Bordo-beyazlılar, grubun iddialı ekiplerinden Adana 1954 FK ile evinde oynayacağı maçla sezona başlayacak.TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 23 Elazığ FK, sezonun ilk hafta maçında Adana 1954 FK ile karşılaşacak. Mütevazı kadrosuyla yeni sezonda mücadele edecek olan bordo-beyazlılar, Adana ekibi karşısında kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bordo-beyazlılarda sezonun ilk maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. 9 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Doğukent Stadında oynanacak olan 23 Elazığ FK - Bitexen Adana 1954 FK maçını İstanbul Bölgesi C klasman hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.