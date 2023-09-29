23 Elazığ FK, Balıkesirspor’a konuk olacak

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 23 Elazığ FK, hafta sonu Balıkesirspor’la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 23 Elazığ FK, hafta sonu Balıkesirspor’la deplasmanda karşılaşacak.TFF 3. Lig 4. Grubun 4. haftasında 23 Elazığ FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Balıkesirspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupasında 12 Bingölspor’u eleyerek moral bulan Elazığ temsilcisi, Balıkesirspor karşısında kazanarak, ligde de moral bulmayı hedefliyor. 23 Elazığ FK’da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Oğuzhan Gökçen yönetecek.