23 Elazığ FK 1 puanı kaptı

Balıkesirspor deplasmanından 23 Elazığ FK golsüz beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Balıkesirspor deplasmanından 23 Elazığ FK golsüz beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.TFF 3. Lig 4. Grubun 4. haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan ve İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen’in düdük çaldığı maçta savunmasında hata yapmayan bordo-beyazlı ekip, hücumda fazla varlık gösteremese de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-beyazlılar bu sonuçla puanını 2’ye çıkarırken, galibiyet hasretini sona erdiremedi.23 Elazığ FK gelecek hafta sahasında Bursa Yıldırımspor’la karşılaşacak.