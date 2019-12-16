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Spor
Giriş Tarihi : 16-12-2019 13:01

212 gün sonra formasına kavuştu  

Elazığspor’un genç kanat oyuncusu Eren Çinkılınç formasına kavuştu.

212 gün sonra formasına kavuştu  

B. Elazığspor’un genç kanat oyuncusu Kastamonuspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.   Sezonbaşı Elazığ Belediyespor’la oynanan hazırlık maçında sağ ayak fibula kemiği kırılan Eren, Kastamonuspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma gidi. Son resmi maçına TFF 1. Lig’in 34. haftasında Altay’la oynanan maçta çıkan Eren, aradan geçen 212 günün ardından ilk kez bir resmi maçta forma giymiş oldu.

Teknik Direktör Levent Eriş’in Kastamonuspor maçının ikinci yarısında sahaya sürdüğü 21 yaşındaki oyuncunun, ligin ikinci yarısına kadar tam haliyle hazır hale gelmesi bekleniyor.

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