210 kilo esrar 1 kilo skunk ele geçirildi  

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 210 kilo esrar, 1 kilo da skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ekipler uyuşturucu ticareti yapan bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve yapılan aramada 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi. Şüpheliler üzerinden devam eden çalışmalarda ayrıca farklı adreslere yapılan operasyonlarda toplamda 110 kilogram toz esrar ve 97 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, İl Jandarma Komutanlığınca da uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.