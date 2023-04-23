‘21 yılda asırlık hizmetler yaptık’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, 2023 seçimleri kapsamında Malatya Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte Sivrice ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Öz, daha sonra Gezin’e geçerek burada da temaslarını sürdürdü.

AK Parti’nin 21 yılda önemli bir hizmet siyaseti ortaya koyduğunu belirten Öz, Cumhuriyetin ilk yüzyılına AK Parti’nin son 21 yılda yaptığı hizmetlerin damga vurduğunu belirterek, son 100 yılda yapılamayanların AK Parti sayesinde 21 yılda yapıldığını söyledi.

AK Parti’nin Türkiye’ye bir hizmet siyaseti anlayışı getirdiğini belirten Öz, açıklamasında; "Bizler Türkiye Yüzyılına hazırlanırken kritik bir eşik olarak gördüğümüz 14 Mayıs seçimleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün açık ve net bir şekilde görülüyorki Türkiye’nin hayali olan her konuda 100 yılda yapılamayanlar, son 21 yılda yapılmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılına, son 21 yılda yaptığı hizmetlerle damga vuran AK Parti, bu seçimlerden zaferle ayrılarak gelecek yüzyılda da Türkiye’yi ilklerle buluşturmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.