21 Temmuz Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 402,60 lira oldu.

402,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 402,60 liradan, 2 bin 652 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 673 liradan, 367 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 371 liradan, 2 bin 591 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 611 liradan, bin 296 liradan alınan Yarım Ziynet bin 306 liradan ve 648 liradan alınan Çeyrek Ziynet 653 liradan satılıyor.