‘2023’te CHP iktidar, Ak Parti muhalefet koltuğunda oturacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuştu.

TBMM’de 7 maddeden oluşan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşüldü. Kanun Teklifinin 5. Maddesi’nin görüşüldüğü esnada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı yerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Milletvekili Erol, yaptığı konuşmada, devlet ve siyaset adamları olarak tabir ettiği İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan gibi isimlerin bugün bile hayırla anıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecekte geçmişi ananlar tarafından bu şekilde anılacağını söyledi.

Milletvekili Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da geçmişte siyasi yasak kararı verildiğini ancak bunun CHP tarafından kaldırıldığını belirterek; “Sayın Cumhurbaşkanı ve Ak Partili siyasetçiler, bugün bile siyaset yapabiliyorsa bu CHP sayesindedir” dedi.

“GEÇMİŞE İZ BIRAKAN SİYASETÇİLERİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM”

İktidar konumunda bulunan siyasilerin yalnızca yapıkları bütçeyle anılmayacağını belirten Milletvekili Erol: “Bir de geçmişte bu Mecliste görev yapan, hükümetlerin başında olan, siyasi partilere genel başkanlık yapmış -Allah hepsine rahmet eylesin- siyasi partilerimizin genel başkanları vardı. Yani, bir ülkede başbakanlık yapanlar, Cumhurbaşkanlığı yapanlar yalnızca yönettikleri bütçelerle anılmazlar; aynı zamanda, siyasette bıraktıkları izlerle de anılırlar ve siyasette bıraktıkları izler de onlar için ve onların o düşüncelerini kendisinden sonra savunacak insanlar için de önemlidir. Mesela kimlerdir ve bunların temel özellikleri, ortak değerleri nedir? Bu siyasetçilerde, bu liderlerde üç temel özellik vardır: Bir, iyi devlet adamlarıydı; iki, iyi siyaset adamlarıydı; üç, iyi gönül adamlarıydı. Kimdi bunlar? İşte, Cumhuriyet Halk Partisine Genel Başkanlık yapmış İsmet İnönü. Meydan savaşlarıyla adı tarihe geçmiş ve aynı zamanda Lozan Sözleşmesi'yle "Lozan'ın Fatih'i" diye bilinir. Yine, Adnan Menderes, yani Türkiye demokrasisinde "demokrasi şehidi" diye anılmış ve şu anda bütün siyasi partilerin, bütün ideolojilerin Adnan Menderes'e saygı duyduğu, hürmet duyduğu, ölüm yıl dönümünün anıldığı ve tarihe iz bırakmış birisi. Süleyman Demirel; barajlar kralı. Necmettin Erbakan; ağır sanayiyi Türkiye'ye getiren, söylem olarak getiren ve Türkiye'deki muhafazakarlığın lideri. Alparslan Türkeş; Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin lideri. Bunun gibi geçmişte Türk siyasi tarihine iz bırakmış ve iz bırakırken de aynı zamanda devlet adamlığı kimliğiyle bugün bile anılan bu siyasetçilerin hepsini rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

“KILIÇDAROĞLU ADALETİ ARAYAN GENEL BAŞKAN OLARAK ANILACAK”

Milletvekili Erol, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Gelelim günümüze. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle Türkiye'de adaletsizliğin ve hukuksuzluğun olmadığı bir dönemde Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek "hak, hukuk, adalet" diyerek dünya tarihine geçti. İnanın ki belki otuz yıl, kırk yıl, elli yıl sonra bugün, ben -Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sol bir partinin, sosyal demokrat bir partinin milletvekili- burada, Allah rahmet eylesin hepsine; Süleyman Demirel'i, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i saygıyla ve hürmetle anıyorsam otuz yıl, kırk yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı da bu kürsülerden hak, hukuk, adaleti arayan Genel Başkan olarak alınacaktır ve ben bunları söylerken kendi adaylığım ile ilgili kaygı duyan bir milletvekili olarak söylemiyorum. Benim adaylığımla ilgili ne bir beklentim ne bir sorunum yok. Bunu inanarak söylüyorum.”

“TARİHE KÖTÜ İZLER BIRAKAN SİYASETÇİLER DE VAR”

Türk siyasi tarihinde kötü izler bırakan siyasetçilerin de bulunduğunu belirten Erol: “Bir de yine tarihimizde, tarihe kötü iz bırakan liderler de var. Mesela kim? Kenan Evren. 12 Eylül faşist yönetimiyle bir sürü insanı çağasından, çocuğundan, yurdundan etti, işinden etti, ekmeğinden etti. Faşizan baskılarla bu ülkede faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar yaşandı. İşkencelerden bir sürü insan geçti sağ-sol ayrımı olmadan. Yaşadığı dönemde her yerde millî kahramandı, gittiği yerde on binler karşıladı, adı okullara verildi; hatta Ankara'nın bir ilçesinin adı "Evren" ilçesi yapıldı, hâlen daha da Evren ilçesi. Yaşadığı dönemde insanlara bu kadar eziyet ettiği hâlde... Ama öldükten sonra, inanın, Cumhurbaşkanı sıfatıyla, resmî törenle gömülmeseydi tabutunu taşıyacak 4 kişi yoktu, sivil olarak yoktu. Yani bu ne demek? Demek ki önemli olan büyük bütçeler yönetmek değil, önemli olan büyük projelere imza atmak değil. Önemli olan ne? Yurttaşlarınızın anayasal yurttaşlık haklarını korumak, özgürlük alanlarını açmak, her yurttaşımızın yasal haklarının teminatı olmak” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SİYASİ YASAĞINI KİM KALDIRDI?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da geçmişte siyasi yasak kararı verildiğini hatırlatan Milletvekili Erol, açıklamasının devamında: “Buradan nereye geleceğim? Sayın Cumhurbaşkanımız AK PARTİ'nin Genel Başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında partisini kurarken özellikle yasaklar, yokluk ve yolsuzlukla ilgili Türkiye'ye bir çıkış yaptı, vatandaş da inandı, oyunu verdi ve o günden bugüne kadar da ülkemizin başında dönem dönem Başbakan, dönem dönem de Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta. Peki, geldiğimiz noktada aynı yerde misiniz? Mesela, Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde faşist zihniyetin, baskıcı zihniyetin yönlendirmesiyle siyasi yasak aldı, değil mi? Peki, siyasi yasağını kim kaldırdı? Cumhuriyet Halk Partisi kaldırdı. Ne diye kaldırdı, hatırlayın o günleri? O günlerde Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Deniz Baykal dedi ki: "Bir siyasi partinin genel başkanı, kendi adıyla, oy pusulasında seçime girmiş ve Türkiye'de 1'inci parti olmuşsa siz onun Başbakanlık hakkını elinden alamazsınız, siz onun seçme ve seçilme hakkını elinden alamazsınız." Ve bu Parlamento Sayın Cumhurbaşkanının siyasi yasağını kaldırdı. Eğer bugün, bu kürsülerde oturuyorsanız milletvekili olarak, eğer Sayın Cumhurbaşkanı hâlâ bugün bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa işte bu sırada oturan Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri sayesinde. Niye? Çünkü biz insanların yurttaşlık haklarına ve anayasal haklarına önem veririz. İster aleyhimizde olsun ister karşımızda olsun, bizim için önemli olan onun yurttaşlık hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA VERİLEN KARAR AK PARTİ’NİN SÖYLEMLERİYLE UYUŞMUYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar hakkında ise Erol şu cümleleri kurdu: “Ama geldiğimiz noktada dün, İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesi İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, kullanılan bir ifadeden dolayı siyasi yasak getirdi. Peki, ne oldu yasaklara, sizin yasakların Türkiye'de kaldırılmasıyla ilgili söylemlerinize? Ne oldu, ne oldu, niye bu noktaya geldiniz? Çünkü AK PARTİ kurulduğu zihniyette değil, sadet zincirine dönüştü. Yani AK PARTİ, artık Türkiye'de insanların sorunlarıyla, yurttaşlık haklarıyla, yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla uğraşan bir parti değil. Tam tersine, bunları kendisine kalkan eden ama diğer taraftan da kendi iç dünyasında saadet zinciri kuran bir parti.”

“AK PARTİ GELECEKTE NASIL ANILACAK”

Gelecekte Ak Parti’nin nasıl anılacağını soran Erol, şu örnekleri hatırlattı: “Peki, AK PARTİ, tarihin bir gününde nasıl anılacak? Bakın, 1 Mart tezkeresini yaşadık; AK PARTİ'nin ilk sınavıdır. 1 Mart tezkeresinde, o şanlı şerefli askerlerimizin başına çuval geçirildiği hâlde nota bile veremedik. İşte, o günler anlatılacak tarihte, bu kürsülerde. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Yahudi madalyasını aldı ve yine, 2004 yılında Büyük Orta Doğu Eşbaşkanlık unvanını aldı. 2008 yılında Ergenekon, Balyoz davalarının savcısı oldu. 2009 yılında çözüm sürecinde Habur Sınır Kapısı'na, terör örgütü üyelerinin ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri götürüldü ve çadır mahkemeleri kuruldu. 2010 yılında Mavi Marmara'da 10 vatandaşımız şehit oldu, ağzımızı dahi açamadık. Ve en kötüsü şu; bence en kötülerinden birisi bu diyeyim: 2015 yılında Süleyman Şah Türbesi'nin türbesini kaçırdık, orada yatan Süleyman Şah'ın mezarını taşımak zorunda kaldık. Hâlbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dünya üzerinde hangi noktada şanla, şerefle asılırsa gerekirse orada on binlerce askerimizin şehit edilmesini göze alır, o bayrağın orada dalgalanmasını sağlarsınız. Türbeyi bile kaçırdık. Arkasından, "15 Temmuz Destanı" diyorsunuz ya, önemli olan bu ülkede darbeye sebebiyet ve gerekçe oluşturarak müdahale etmek değildir, bu yönetimdeki aczinizdir. Önemli olan ülkeyi bu noktaya getirmemektir, darbe yapılacak aşamaya getirmemektir. Bunlar tarihin dönemi içerisinde sürekli konuşulacak. Cemal Kaşıkçı olayı... Ne oldu Cemal Kaşıkçı'ya? Sayın Bakanım, yan yan bakma, ne oldu Cemal Kaşıkçı olayına? Rest çekmiştik. Rahip Brunson meselesine ne oldu? Rest çekmiştik, değil mi? Şimdi, bunlar da tarih boyunca tarihte konuşulacak.”

“2023’TE BİZ İKTİDARDA SİZ MUHALEFETTE OLACAKSINIZ”

2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara geleceğini ve Ak Parti’nin muhalefet partisi olacağını belirten Milletvekili Gürsel Erol: “Şimdi, Ak Parti’nin göremediği, belki de algılamadığı bir şey var; siyasi partiler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır. Şimdi, 1'inci parti olarak siz buradanız, biz 2'nci parti olarak yanınızdayız ama 2023 yılında yapılacak ilk seçimde biz burada olacağız, siz bizim yanımızda 2'nci parti olarak olacaksınız. Sonra da hâliniz ne olur; onu bilmiyorum. Yani birlikte olur musunuz, olmaz mısınız, başka yerlere dağılır mısınız; onu da bilmiyorum. Ama biz, bütçe görüşmelerinde sizin muhalefet partili milletvekillerine davrandığınız gibi davranmayacağız; sizi dinleyeceğiz. Sizi niye dinleyeceğiz? Tabii ki bir milletvekilinin, bir muhalefet partisinin milletvekilinin ilinin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini Mecliste, Plan ve Bütçede gündeme getirilmesinden daha doğal ne olabilir? Siz dinleyeceksiniz, iktidar dinleyecek ve biz önümüzdeki seçimden sonra, Sayın Bakanım, sizi dinleyeceğiz, size hakaret etmeyeceğiz, sizin gönlünüzü kırmayacağız ve sizi dinleyerek burada bütçenin geçmesi için, sağlıklı bir bütçenin oluşması için” dedi.

“BİRBİRİMİZİN YÜZÜNE BAKARKEN UTANMAMALIYIZ”

CHP iktidarında, iktidarın muhalefeti dinleyeceğini, nezaketi ve saygıyı bırakmayacaklarını belirten Erol, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Bir de Sayın Milletvekilim, insanların hayatında her dönemle ilgili arkadaşlıkların, dostlukların ayrı önemi vardır. Mesela, çocukluk arkadaşlarınızı unutamazsınız; tahsil, eğitim hayatınızdaki arkadaşlarınızı unutamazsınız; askerlik arkadaşlarınızı unutamazsınız, bunların hayatınızda bir anısı vardır. Aynı dönem burada milletvekilliği yapıyoruz, bu çok anlamlı aslında. Aynı dönem milletvekilliği yapıyoruz, birbirimize yumruk atıyoruz; böyle bir şey olabilir mi? Ama biz birbirimizi sokakta gördüğümüz zaman, havaalanında gördüğümüz zaman, buradaki restoranda gördüğümüz zaman birbirimizin yüzüne bakarken utanmamalıyız. Tabii ki düşüncelerimiz birbirinden farklı olacak, tabii ki hepimiz birbirimizden ayrı şeyleri savunacağız ve düşüneceğiz ama nezaketi, saygıyı hiçbir zaman elimizden kaçırmayacağız diyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”