’2022 yılında konut fiyatlarında yüksek artışlar yaşanabilir’

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve malzemelerde KDV oranının düşmeyişi inşaat sektöründe durmaya neden oldu. Avcıl konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MALZEMEDE KDV İNDİRİMİ YAPILMALI

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl ‘’Gerek kurdaki dalgalanma, gerek malzemelerde yaşanan artışın sektöre büyük bir yara açabileceğini, sektörde konut fiyatlarının’da düşmeyip tam tersine yükseleceğini belirtti.

SIKINTI 2022 DE DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Son 6 ayda malzeme fiyatlarında yüzde 150 son 1.5 yılda ise yüzde 250 oranında artış yaşadığını ifade eden Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) Başkanı Av. Osman Avcıl, artışın sektörde büyük zorluklar yaşattığını bu şekil giderse 2022 de bir çok müteahhit in işi bırakacağını söyledi.

Ayrıca malzemelerde kdv indirimine gidilmediği takdirde konut fiyatlarının yeni yılda %100 lere kadar artabileceğinin altını çizen Başkan Avcıl ‘’Umarım bu olumsuz gidişatın önüne geçilir aksi halde yeni yılda konut fiyatlarındaki artış son 2 yılın en büyük artışı olabilir dedi.