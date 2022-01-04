‘2022 yılında birçok projemiz hayata geçecek’

Göreve geldiği günden bugüne Yurtbaşı Beldesinin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, 2022 yılında bir çok projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Beldenin yenilenen alt yapısı ile vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuştuğunu belirten Yılmaz, Yurtbaşı’nın modern yollarla adından söz ettirdiğini belirtti.

YENİ HİZMET BİNASI İÇİN GÜN SAYIYORUZ

Yıllardır belde halkına hizmet sunan belediye hizmet binasını yeni yerine taşımak adına gün saydıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, modern ve estetik görünümüyle Yurtbaşı Belediye hizmet binasının beldeye ayrı bir güzellik kattığını sözlerine ekledi. Yeni binadaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Yılmaz, belde sakinlerine hizmetin en iyisini sunmak adına gayret sarf ettiklerini söyledi.

SPOR KOMPLEKSİ İNŞA EDİLECEK

Şeker Fabrikası’ndan alınan arsa üzerine modern bir spor kompleksi inşa edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, gençlerin burada gönüllerince spor yapmalarına olanak sağlayacaklarını belirtti. Spor Kompleksi için proje çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, gençlerin mutlu ve müreffeh bir yaşam sürmeleri adına ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerinin altını çizdi.

MİLLET KIRAATHANESİ İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hasssasiyetle durduğu Millet Kıraathanesi’ni Yurtbaşı Beldesi’ne kazandıracaklarını belirten Başkan Yasin Yılmaz, konuyla ilgili arsa ve proje çalışmalarının devam ettiğini, 2022 yılında Millet Kıraathanesinin hayata geçirileceğini söyledi.

YURTBAŞI HİPODROMUNDAKİ YARIŞLAR ARTTI

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz’ın girişimleriyle Yurtbaşı Hipodromu’ndaki yarış sayıları 50’ye ulaştı. Başkan Yılmaz, yarış sayılarının artmasıyla belediyeye getirisinin daha çok olduğunu, bu sayede hizmetlerin daha çok artacağını kaydetti.

BELDE SAKİNLERİNİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gerçekleşen tüm hizmetlerde belde sakinlerinin mutluluğunu esas aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, 2022 yılında çalışma tempolarının artarak devam edeceğini, yeni projeleri Yurtbaşı’na kazandırmak için gün saydıklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, yürütülen çalışmalarda kendilerine destek sunan belediye meclis üyeleriyle, birim müdürlerine ve Yurtbaşı belde sakinlerine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.