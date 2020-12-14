‘2021’den umutluyuz’

Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce açıklamalarda bulundu.

Başkan Ramazan İnce; “2021 yılında benim umudum var. İlimizde kentsel dönüşüm başlarsa esnafımızın işleri daha iyi olacağını düşünüyorum. Belediyemiz bazı harç paralarını almayacak olması kentsel dönüşümü hızlandıracak. Bu konuda Belediyemiz çok büyük destek veriyor”.

“2 YILDIR MAAŞ ALMIYORUM”

Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce; “2007 yılında odamıza araç aldık.2007 yılından itibaren aracımıza odamız kaynaklarından hiç yakıt almadım. Tüm yakıt giderlerini kendi cebimizden kurşıladım.2018 yılından itibaren odamızdan maaş almadım. Niye almadık kriz oldu deprem oldu odamızın imkânları olmadığı için maaş alamadık. Bizim düşüncemiz odamızın sekreterinin maaşı ödensin odamızın borcu olmasın diye maaş almadık. Bu şartlarda elimizden geldiği kadar esnafımıza hizmet etmeye çalışıyoruz”.

“DÖVİZİN YÜKSELMESİ BİZLERİ ETKİLİYOR”

Başkan İnce; “Dövizin yükselmesi ürünlerde artışlara neden oluyor. Birçok ürünümüz dolar endeksli. Bizim en çok kullandığımız bakır kablo dolara endeksli. Bir ay önce aldığımız ürün 1.30 TL olan kablo şuanda 1.86 TL olmuş. Doların yükselmesi bizleri çok etkiliyor” dedi.