'2020 yılında en çok Elazığ esnafı mağdur oldu'

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, 2020 yılında en çok Elazığ esnafının mağdur olduğunu ifade ederek 6. bölge teşviklerinden yararlanan Elazığ’ın, 4. bölge teşvik kapsamına alınmasını kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“ELAZIĞ’A DAHA ÇOK DESTEK BEKLERKEN MEVCUT HAKLARIMIZ ALINIYOR”

Başkan Ulaş; “2016 yılında 6. bölge teşvik sistemine giren Elazığ, yeni düzenleme ile bu kapsamdan çıkarılarak 4. teşvik sistemi kapsamına alınmasıyla ilimiz önemli teşvik ve desteklerden yararlanamayacak. Bu kararla iyiye gitmeyen ilimiz ekonomisi daha da kötüye gideceği aşikârdır. Herkesin bildiği gibi Elazığ’ımızda 24 Ocak’ta meydana gelen büyük depremle vatandaşlarımız, esnaflarımız çok mağdur oldu. Yüzlerce esnafımızın işletmesi zarar gördü. Çoğu esnaflarımız günlerce işletmelerinin kepenklerini açamadı. İlimiz normale dönmeden bu kez de pandemi süreci başladı. Aylarca esnaflarımızın dükkanları kapalı kaldı. Esnaflarımız hala çok zor durumdadır”.

TEŞVİKTE 4. BÖLGE YENİ BİR YIKIM OLUR

Ulaş; “Son alınan kararla 6. bölge teşviklerinden yararlanan Elazığ’ın, 4. bölge teşvik kapsamına alınması ilimizde üzüntü içinde karşılanmıştır. İlimiz Organize Sanayi Bölgesi’nin faydalandığı 6.Bölge Teşvikleriyle 4 yıl içinde önemli yatırımlar geldi. Bizim sektörümüzde örnek verirsek 6 adet tekstil fabrika kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Teşvikle birçok yatırım geldi. Eğer 4. bölge teşvik kapsamına alınırsak yatırım gelmesi zor ilimize ayrıca mevcut yatırımlarda şehrimizden gitmesi an meselesidir. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda Elazığ’ımızı mağdur etmeyeceğini biliyoruz. Ve her zaman Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin yanında olan Elazığ’ımızın mağduriyeti giderilecektir”.

“NEDEN GİRESUN’A HİBE ELAZIĞ’A KREDİ”

Geçen günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan Giresunlulara geçmiş olsun dileklerini ileten Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Cumhurbaşkanımızın Giresun ziyaretlerinde orada zarar gören esnafa müjde verdi. Selde zarar gören esnafa 50 bin TL hibe destek verilecek. Biz yaşadığımız büyük deprem sonrası esnafımıza 50 bin TL kredi verilmişti. Bizlerde esnaflarımızın zararları hibe olarak karşılanmasını istiyorduk. Ama kredi imkanı sunuldu. Giresunlulara hibe Elazığlılara kredi. Bizler Elazığlılar olarak bu konuda cevap bekliyoruz. Ve imkan varsa Elazığ’da alınan krediler hibe dönüştürülmesini istiyoruz. Elazığ olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilimize müjdelerle bekliyoruz” dedi.