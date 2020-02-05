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Giriş Tarihi : 05-02-2020 08:28

2019 model araç alev alev yandı 

 Elazığ’da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

2019 model araç alev alev yandı 

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı. Yangının  haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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