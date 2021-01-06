‘2004 yılı öncesi yapılan binalar risk altındadır’

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Avcıl;“1999 yılından önce yapılan binaların risk altında söylüyorduk. Ama gelişen teknoloji sayesinde 2004 öncesi binalar risk altındadır. Şuanda nerdeyse ayda bir deprem yaşıyoruz.2004 yılından sonra sağlam binalar yapıldı. Elazığ’da risk altında binalar var. Bunlar az hasarlı bina olarak yazıldı ama beton kalitelerine bakıldığında bunlarda aslında yıkılması gereken binalar. Mesela yığma binalar var hiç hasar almamış ama bunlarda risk altında.2004-2005 öncesi yapılan binalar risk altında diyebiliriz”.

“BİR YILDIR SES YOK”

Başkan Avcıl; “Depremde, ağır hasar alan bazı binalar acil olarak yıkıldı. Yıkılan binalardan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşeme girecek binalarda karot alınmasını istedi. Bu uygulama bizce uygun değil. Bu durum hem vatandaşlarımızı ve müteahhitleri sıkıntıya soktu. Depremde ağır hasar alan orta hasar alan binadan karot alınmasının mantığı yok. Orta hasarlı binalarda kentsel dönüşüme girecek dediler ama bir yıl geçti ses yok. Elazığ tüm Türkiye’ye örnek olması gerekirken bunların hala geri dönüşlerin olmaması ilerde Türkiye’nin yaşayacağı kentsel dönüşüm sürecinde çok başarılı olamayacağının göstergesidir. Elazığ kentsel dönüşümde bir tecrübe olacaktı devletimize ama bunun değerlendirilemediğini düşüncesindeyim”

“MÜTEAHHİTLER ODASI, MESLEĞİ TAÇLANDIRACAKTIR”

Avcıl; “Önceden ve müteahhit olunmada hiç şart yoktu. Şirketini kurup ve müteahhit olabiliniyordu. Sonra ve müteahhitlik sınıflandırılması çıkarıldı. Şimdi müteahhitlerin önceki iş bitirmelerine bakılarak sınıflandırmaya tabi tutuldu. Bankadaki cirolarına bakılıyor. Şirket cirolarına bakılıyor. Müteahhitlere bir sınıf belirlediler. Önceden bu da yoktu. Bazı müteahhitler bu kez de kooperatif kurarak bu kuralı delmeye çalışıyorlar. Müteahhit Odası kurulmadan denetlenme hakkıyla yapılmaz. Hakkıyla sonuca erdirilmez. Şuanda bir sınıflandırma var ama ciddi anlamda sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum. Müteahhit sınıflandırılması bir adım mıdır, adımdır. Olumlu mudur olumludur. Tüm meslek gruplarının bir odası var ama müteahhitlerin hiçbir odası yok. Şimdiye kadar kurulmasına izin verilmemiş. Meclise önerge getirmelerine rağmen geri çekilmiştir. Müteahhit sınıflandırılması ve müteahhit odası ile taçlandırılsa esnaflarımız ve vatandaşlarımız daha rahat edecektir” dedi.