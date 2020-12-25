‘2000 yılından sonra yapılan binalar sağlam’

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak açıklama yaptı.

Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak; “Bizim düşüncemize göre Ocak ayında yaşanan deprem yedinin üstünde bir depremdi. Bu depremde çok az sayıda ev yıkıldı. Bu depremde yeni yapılan evlere hiçbir şey olmadı. Millet bilmeden çok şey konuşuyor.2000 yılından sonra yapılan bütün binalar radial temeldir. Eğer bir evde hasar yoksa vatandaşlarımız o evleri alabilirler. Az hasar olsa da o evlerde alınabilir. Elazığ’da yeni yapılan dairelerimiz gerçekten çok sağlamlar. Elazığ’da müteahhitlerimiz çürük ev yapmazlar. Kapıları sağlam olmayabilir, muslukları sağlam olmayabilir ama müteahhitlerimiz kesinlikle betondan çalmaz”.

“DEPREM VE PANDEMİDEN TÜM SEKTÖRLER ETKİLENDİ”

Albayrak; “Korsan emlakçılar bizim işleri çok etkiliyor. Vatandaşlarımıza 5-6 yıldır sesleniyoruz. Korsanlarla iş yapmayın söylüyoruz. Sonra mağdur oluyorlar bizim yanımıza geliyorlar. Onlara yapacak bir şeyimiz yok. Ama vatandaşlarımız gerçek emlakçıdan alış veriş yapsalar mağdur olsalar bizler gerekeni yaparız. Deprem ve pandemi süreci tek emlakçılara zarar vermedi tüm birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Örnek veriyorum bir vatandaşımız ev almayı düşünse bile pandemi sürecinde ev almayı erteledi. İnşallah kısa sürede bu olumsuzlar bitecek. Bu yapılan evler bittiğinde piyasa düzelecek”dedi.