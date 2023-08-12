2000 rakımda tescilli geven balının hasadı başladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2300 rakımlı Hazar Baba Dağı’nın eteğine 6 ay önce kovanlarını bırakan üreticiler, bir yıl önce coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ’geven balı’nda hasada başladı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2300 rakımlı Hazar Baba Dağı’nın eteğine 6 ay önce kovanlarını bırakan üreticiler, bir yıl önce coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ’geven balı’nda hasada başladı.Arı Yetiştiricileri Birliğinin geçtiğimiz sene Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurusu sonucunda Elazığ geven balı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. 2347 rakımlı Hazar Baba Dağı eteklerine 6 ay önce kovanlarını yerleştiren bal üreticileri ise hasada başladı. Kendine has tadı ve görünümüyle üretilen bal, kent genelinde sezon boyunca bin 200 kayıtlı ve yaklaşık 300 gezgin üretici tarafından habitat alanlarında üretiliyor. Coğrafi tescilli Elazığ geven balında ilk hasadı almanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Elazığ Arı Yetiştiriciliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle rekoltede düşüş olduğunu ve verimin ciddi anlamda azaldığını kaydetti.Bu bölgedeki üreticiler olarak tescilli “Elazığ geven balı”nın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Canbay, “Arıcılıkta üretim sezonumuz 2023 yılı itibariyle şubat ayında başlamıştı. Arıcılar, şubat ayından başlayarak bugüne kadar yaklaşık 5 ile 6 civarında bölge, habitat alanı gezerek son istasyonlarına ulaştılar. Şu an Elazığ bölgesinde yüzde 90 civarında habitat alanında geven yayılımı söz konusu. Arıcılar da bu bölgede yapmış olduğu üretimlerin hepsinin içeriğinde geven balı bulunmaktadır. Bizler Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 2022 yılında coğrafi işaretli Elazığ geven balı tescilini gerçekleştirmiştik” dedi.Yüksek bir rakımda bal hasadına başladıklarını dile getiren Canbay, “Sivrice Hazar Baba Dağı’nda bir üreticimizin işletmesindeyiz. 2000 rakımlı üretim alanlarının olduğu bu bölge yaklaşık 50 bin koloniye ev sahipliği yapıyor. Bu bölgeye çok ciddi anlamda dışarıdan da gezgin üreticiler de gelmektedir. Ağustos ayı itibariyle bölgemizde üretilen ürünlerin hasadı başladı. Sezonun memleketimize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.