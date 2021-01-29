Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Başkan Osman Avcıl; “Konutların ödemeleri yıllara bölündüğü için vade farkları eklendiği için TOKİ evlerinin fiyatları yüksek. TOKİ evlerinin ödemeleri 18 yıla bölündüğü için ev fiyatları 450 binlere çıkıyor. Normalde 200-250 bin TL’ye TOKİ evleri yapılabilir. Yıllara bölündüğü için vade farkları, döviz artışı, kur artışı bunların hepsi eklendiği için bu fiyatlara geliyor. Ödeme anlamında TOKİ konutları uygun, müteahhitler o şekilde ev veremez. Bize vatandaş gelse ayda 1000 TL ile ev veremeyiz. Banka yoluyla ancak verebiliriz. Bence TOKİ konutlarının fiyatlarının yüksek olması faiz ve kur artışlarının eklenmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Normalde bu kadar maliyetlerin çıkmaması lazım”.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİMİZLE VATANDAŞIN YANINDAYIZ”

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl; “Biz kentsel dönüşüm ofisiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Kentsel dönüşüm ofisini depremden kısa süre sonra kurduk. Sırf vatandaşlarımız moral verelim bizler vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ofisimizde ciddi çalışmalar oldu. İsteyen vatandaşlarımız ofisimize gidebilir. Eviyle ilgili tüm sorulara cevap bulabilir. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.