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  • 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-05-2023 10:05

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı   

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 yıl 7 ay 9 gün  kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.   

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı   

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar  sürüyor. Bu çerçevede  3 ayrı suçtan  20 yıl 7 ay 9 gün  kesinleşmiş hükümle aranan C.U., JASAT tarafından Harput Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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