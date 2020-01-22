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Asayiş
Giriş Tarihi : 22-01-2020 15:09

20 yıl cezası bulunan zanlı 17 yıl sonra kapısı şifreli evde yakalandı  

20 yıl cezası bulunan zanlı 17 yıl sonra kapısı şifreli evde yakalandı  

Elazığ'da yağma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kapısında şifre olan gizlendiği evde yakalandı.  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler çalışmasında 2013 yılında silahlı yağma suçuna karışan şüpheli S.G. (41) ile ilgili araştırma yaptı. Şüphelinin merkeze bağlı Sarıyakup köyünde numarası bulunmayan bir adreste olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, tek katlı, özel düzenekli şifreli demir kapısı olan evde zanlı S.G.'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 17 yıldır arandığı öğrenildi.

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