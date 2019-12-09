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Malatya
Giriş Tarihi : 09-12-2019 09:24

20 yaşındaki genç ölüme atladı

Evine kestirmeden gitmek için vagonların üstünden atladı canından oldu.

20 yaşındaki genç ölüme atladı

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.  

Olay akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesi'ne gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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