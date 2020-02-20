20 Şubat Perşembe günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 20 Şubat 2020 Perşembe günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Kafiye Ayten NACAR-Mevlana Camii
İsmail ÇİTBAY-Sürsürü Merkez Camii
Necla SÖNMEZ-Aksaray Yeni Camii
Selahattin KARATAŞ-Gökdere Taziye Evi
Hasan KARA-Molla Bahri Camii
Seyit Ali ÇETİN-Sarıcan Camii
Mehmet BAYINDIR-Hacı Fethi Camii
Aziz ULU-Karakoçan
Süleyman KARTAL- Karakoçan
Yusuf YILDIRIM-Karakoçan
Kazım ÇELİK-Kovancılar
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…