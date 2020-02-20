20 ŞUBAT 2020 Perşembe 20:56
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 20-02-2020 19:52

20 Şubat Perşembe günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 20 Şubat 2020 Perşembe günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

20 Şubat Perşembe günü vefat edenler ve taziye yerleri

Kafiye Ayten NACAR-Mevlana Camii

İsmail ÇİTBAY-Sürsürü Merkez Camii

Necla SÖNMEZ-Aksaray Yeni Camii

Selahattin KARATAŞ-Gökdere Taziye Evi

Hasan KARA-Molla Bahri Camii

Seyit Ali ÇETİN-Sarıcan Camii

Mehmet BAYINDIR-Hacı Fethi Camii

Aziz ULU-Karakoçan

Süleyman KARTAL- Karakoçan

Yusuf YILDIRIM-Karakoçan

Kazım ÇELİK-Kovancılar

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

ETİKETLER: elazığ deprem elazığ depremleri haber elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA