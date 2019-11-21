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Giriş Tarihi : 21-11-2019 14:43

20 metruk yapı yıkıldı  

Elazığ’da bir beldede bulunan 20 metruk yapının yıkım işlemi yapıldı.

20 metruk yapı yıkıldı  

Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi’nde, belediye tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım çalışması yapılıyor. Şuana kadar belde merkezinde ve Güntaşı Mahallesi’nde bulunan 20 eski yapının yıkımı yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili Belde Belediye Başkanı Enis Doğan bilgi verdi.

Önceden tespit edilen harabe yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran  Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan," Şu ana kadar 20’ye yakın metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Tehlike arz eden yapılar belde sakinlerimize sorun oluşturmadan bizler belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz”dedi.

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