Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-10-2020 13:59   Güncelleme : 20-10-2020 13:59

20 Ekim Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,10 lira oldu.  

20 Ekim Salı altın fiyatları

483,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,10 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 209 liradan, 441,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445,30 liradan, 3 bin 116 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 136 liradan, bin 558 liradan alınan Yarım Ziynet bin 568 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satılıyor.

ETİKETLER: elazığ altın altın fiyatları elazığ altın fiyatları