20 bin dönümlük alanda badem hasadı başladı   

Elazığ’a 77 milyonluk girdi sağlayan ‘badem’ de hasat başladı.

Elazığ’da kent genelinde toplamda 20 bin dönüm alan üzerinde ekili olan badem hasadına başlandı.

Elazığ’da 20 bin dönüm alan üzerine ekili olan badem de hasat başladı. İl genelinde bazı bölgelerde hasat biterken bazı bölgelerde ise yeni başladı. İşçiler tarafından toplanan bademlerin önce kabukları soyuluyor ve dinlendiriyor. Daha sonra kabukları kırılan bademler temizlenip ambalajlanarak iç pazara satılıyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bademi ile ünlü olan Ağın ilçesinde badem hasat ekinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Serin Balık, Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, DSİ Bölge Müdürü Kenan Akyürek, üreticiler ve ilçe sakinleri katıldı.

Elazığ genelinde ciddi bir badem üretimi olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Maden, Karakoçan ve Baskil ilçelerimizde de badem üretimi var ama en fazla miktarı olan Ağın ilçemiz. Elazığ geneline baktığımızda yaklaşık 20 bin dönümlük badem bahçesine sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu alandaki toplam badem ağacı miktarı 450 bine yakındır. Bu rakam da çok ciddi bir rakamdır. Bütün bu sahadan elde edilen üretim yaklaşık 4 bin ton civarında. Bu da 77 milyonluk girdi sağlıyor” dedi.

Ağın ilçesinde yabancı meşeli ve yerli badem çeşitleri olmak üzere toplamda 7 bin dekar alanda badem bulunduğunu aktaran Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz, “Bu 7 bin dekarın yaklaşık 2 bin dekarında yerli badem üretim çeşidi yapılmaktadır. 5 bin dekarında ise yabancı meşeli farklı adlarla isimlendirilen badem üretimi yapılmaktadır. İlçe kaymakamlığımız bünyesinde de 220 dekar alanda 7 bin kök badem ağacıyla badem üretimini desteklemekteyiz. Halen badem üretimi açısından ilçemizde badem bahçeleri tahsis edilmektedir” ifadelerini kullandı.

10 yıllık bir serüvenin bugün semeresini aldıklarını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Her geçen gün artan badem ağaçlarımız ve badem ekili alanlarımızla birlikte devam ediyoruz. Badem ekimi ve dikimi ve hasadı yapılmazken bugün artık bu ilde 3 bin 200 tona yakın bir badem üretimi gerçekleştiriyoruz. İlimizin güzide ilçelerinden bir tanesi olan Ağın ilçemiz sadece badem ile değil aynı zamanda Ağın leblebisi ile de ünlü bir ilçemizdir. İlimizde çok önemli bir katma değer oluşturan badem yetiştiriciliği Ağın leblebisi ve kerevit avcılığı ilimiz ve ilçemiz için ekonomisine ciddi derecede katkı sağlamaktadır” diye konuştu.