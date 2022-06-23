2 yıl aradan sonra işleri açıldı

Hac malzemesi satan esnafın yoğunluğu başladı.

Elazığ’da pandeminin bitmesinin ardından kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları hac malzemeleri satan esnafın yolunu tuttu. 2 yıl aradan sonra işleri açılan esnaf, gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Elazığ'da ilk hac kafilesinin kutsal topraklara gitmesi ile beraber hac malzemesi satan esnafın işlerinde de artış yaşandı. Korona virüs salgını nedeniyle iki yıl boyunca kısıtlanan hac ibadeti, bu yıl alınan önlemlerle başladı. Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek. Elazığ'da da bu sene 404 hacı adayı hac ibadetini gerçekleştirecek. Hac ve umre ziyaretlerinin başlamasıyla işlerinde artış yaşayan esnaf, geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Umre ve hacca giden vatandaşların eşyalara yoğun bir talebi olduğunu aktaran Yusuf Soylu, "1986 yılından beri hac malzemesi ve umre ve hac turizmiyle uğraşıyorum. 2 yıldır kapalı olan hac ve umre organizasyonu hac ve umre sektörünü ciddi anlamda etkiledi diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi. Bu yıl elhamdülillah yolun açılması hac ve umre startının verilmiş olması bizim işlerimize de bir ivme kazandırdı. Hacca giden vatandaşlar malzemelerini almaya başladı. İşlerimiz yoğun. Rabbim nasip ederse önümüzdeki günlerde bizimde organizasyonumuzla 24 Haziranda hacılarımızı yolcu edeceğiz. Bundan sonra umre sezonu başlıyor. 2 yıldan beri umreye gidemeyen vatandaşların yoğun bir talebi var. Hacdan sonra yoğun bir umre talebi olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıl boyunca işlerin durdun olduğunu ifade eden Kamer Bağlar, "Pandemiden 2 yıl hac ve umre yapılamadı. Şimdi hac ve umre ziyaretleri başladı. Şimdi hacılar gidecek ondan sonra ise umre ziyaretleri başlayacak. Hacılar tespih, hurma ve hediyelik bir şeyler alıyorlarsa buradan almaları daha karlı çünkü riyal çok pahalı. İşlerimiz iyi ancak yeni yeni açıldı. 2 yıldan beri satamıyorduk şimdi yeniden başladı mesaimiz. İnşallah işlerimiz daha iyi olur" diye konuştu.

Hacı adaylarından Halim Aydın ise "Allah nasip etti bu sene hacımız çıktı. Hacca gideceğiz. Buradaki alışverişlerimizi yaptık. Hurmamızı, zemzem suyumuzu ve diğer ihtiyaç duyulan eşyalarımızı da aldık. Heyecanlıyım 15 yıldır bekliyorum. 11 yılda çıktı 2 yılda hastalıkta bekledim. 47 yaşında müracaat ettim 63 yaşında kızımla birlikte gidiyorum" şeklinde konuştu.