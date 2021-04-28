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  • 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi  
Güncel
Giriş Tarihi : 28-04-2021 10:04   Güncelleme : 28-04-2021 10:04

2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli markaların ismini kullanarak üretilen 2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

2 tondan fazla taklit temizlik malzemesi ele geçirildi  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı  ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında taklit temizlik maddesinin Elazığ’a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen araç kent girişindi durduruldu. Araçta yapılan arama, bilinen bazı markaların ismi kullanılarak, kaçak üretilen 500 Litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 Litre sıvı deterjan ve 142 adet şampuan ele geçirildi.

2 tondan fazla taklit ürüne el konulurken, şüpheli İ.H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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