Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler İ.Ç. ve M.M.’nin evde kaçak şarap ürettiği bilgisinin alınması üzerine iki farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 2 ton 600 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-11-2022 11:18
2 ton 600 litre kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ’da jandarma tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, 2 ton 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.
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