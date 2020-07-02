2 Temmuz Perşembe altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,70 lira oldu. 390,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,70 liradan, 2 bin 574 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 595 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 535 liradan, bin 258 liradan alınan Yarım Ziynet bin 268 liradan ve 629 liradan alınan Çeyrek Ziynet 634 liradan satılıyor.