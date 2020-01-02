2 Ocak Perşembe Günü Türkiye’deki önemli haberler

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BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULANAN GENCİ ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Van'ın Erciş ilçesinde evden çıktıktan sonra boğazı kesilmiş halde bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin, aynı yaş grubunda bulunan mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serkan T. için ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Kocapınar Mahallesi’ne 3 kilometre uzaktaki Akarsu mevkisinde gece saatlerinde bir çocuk cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Serkan T.'ye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günün aydınlanmasıyla yapılan araştırmalarda, olay mahalline yaklaşık 65 metre uzaklıkta ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak bulundu.

İKİ KARDEŞE SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 63 HH 933 plakalı araçta bulunan kardeşlerden İbrahim D. ile Mikail D.’ye kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan 2 kardeş sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 45 yaşındaki İbrahim D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mikail D.'nin ise tedavisi sürüyor. Emniyet ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GENÇ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLÜ BULUNDU

Batman'da bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, nöbet kulübesinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Tilmerç Mahallesi'nde bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Filiz (18), inşaata giden işçiler tarafından nöbetçi kulübesinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Filiz'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 18.00 sıralarında Iğdır merkez Konaklı Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Ailevi sorunlardan dolayı eşini terk eden Ebru Aras Doğubayazıt’tan Iğdır'a yerleşti. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan Ebru Aras bir ev tutarak işitme engelli bir buçuk yaşındaki oğlu M.İ.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Boşanma davaları süren çiftin 3 ay önce Doğubayazıt’ta boşanma davaları başlamış, dava bazı sebeplerden dolayı ertelenmişti. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut Aras, bir çocuk annesi eşinin yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Karşısında kocası Umut Aras'ı gören Ebru Aras tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası Umut Aras, tabanca ile eşini vurdu. Ebru Aras kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut Aras tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru Aras'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut Aras önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. Umut Aras'ın Doğubayazıt'ta bir lisede müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öldürülen Ebru Aras'ın dayısı Müslüm Öcüm, yeğeninin öldürüldüğünü belirterek, “Öldürülen yeğenimin cenazesini almaya geldim. Kadın şiddetine karşıyız ve kınıyorum. Devletin bu olay üzerinde durması lazım. Özellikle bunu dile getiriyorum. 3 ay önce boşanma davası açmışlardı. Bunların arasında telefon ile nasıl bir tartışma yaşanmış bilmiyorum. Ondan dolayı yeğenimin evine gelerek içeri girdikten sonra kapıyı kilitlemiş ve yeğenimi vurduktan sonra da kendini vurmuş. Olaya nefsi müdafaa süsü vermiş. Savcı ve hakimler bu olayın ne olduğunu ortaya çıkaracak. Babası trafik kazası geçirdiği ve ayağı kırıldığı için yol uzak olduğundan dolayı annesini getiremedik. Bizde cenazeyi alıp Mersin'e götüreceğiz. Anne ve babası Mersin'de" dedi.

Ebru Aras'ın akrabaları cenazeyi Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alarak ailesinin yaşadığı Mersin'e götürdü. Cenaze Mersin'de toprağa verilecek. Öte yandan, 1.5 yaşındaki çocuğun ise devlet koruması altına alındığı belirtildi.



YERLİ OTOMOBİLE BAYİLİK BAŞVURUSU GELDİ

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılan yerli otomobil için Asortie A.Ş bayilik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. 2022 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen otomobil için binlerce kişi ön talep oluşturmayı bekliyor.

Teknik ve donanım özellikleriyle birçok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil yüzde 100 elektrikli yapısıyla büyük dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım sonrasında kamu ve özel sektörden binlerce şirket ve vatandaş yerli otomobil için ön talepte bulunacağını açıkladı. Şehir içi trafik pilotu özelliği ile otonom sürüş kabiliyeti, sürücü destek sistemi, dünyada ilk kez kullanılacak 'Holografik Asistan' ve 30 dakikadan kısa sürede şarj gibi birçok yeni teknolojik özelliği olan yerli otomobilin satışı için Asortie A.Ş, bayilik başvurusu gerçekleştirdiğini açıkladı.