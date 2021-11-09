2 milyon fidan toprakla buluşacak

Elazığ 8. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bu yıl 5 milyonu Elazığ’da olmak üzere toplamda 12 milyon fidan üretildi.

Yılsonuna kadar 2 milyon 297 bin fidan dikiminin planlandığı Elazığ’da, 11 Kasım’da ki ‘Fidan Dünyaya Nefes, Bugün Fidan Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında 46 bin fidan toprakla buluşacak.

Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 12 milyon fidan üretildi. Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım’da tüm Türkiye geneli düzenlenmesi planlanan etkinlikte ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında fidan dikilecek yerler iki aylık çalışma sonucunda hazır hale getirilirken fidanların da toprakla buluşacağı lokasyonlara götürülmeye başlandı. Etkinlik kapsamında kent merkezinde 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek. Yıl sonuna kadar da 2 milyon 297 bin fidan dikiminin planlandığı bildirildi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmalarıyla ön plan çıkmış bir bölge müdürlüğüdür. 3 bin 300 dekan programa karşılık 17 bin dekar alanda ağaçlandırma ve toprak çalışmalarımız bitmiş durumda. Nasip olursa bu yıl 2 milyon 297 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında da 10 ilçe ve Elazığ’da 3 farklı lokasyonda fidanlarımızı ‘Bugün Fidan Dünyaya Nefes, Bugün Fidan Geleceğe Nefes’ deyip toprakla buluşturacağız. Bu yıl 12 milyon fidan üretilmiş durumdadır. Elazığ’da 5 milyon fidan üretildi. 2022 yılında da 13 milyon fidanın üretimini planladık. Çalışmalarımıza şimdiden başlamış durumdayız” dedi.