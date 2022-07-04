Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva, tarlasında giderken 2 metre uzunluğunda ki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.
Güncel
Giriş Tarihi : 04-07-2022 11:15
2 metrelik yılanların dansı
Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.
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