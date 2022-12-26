2 metrelik kılıç balığı ilgi odağı oldu   

Elazığ’da tezgahta sergilenen 204 santim uzunluğunda ve 53 kilo ağırlığındaki kılıç balığı ilgi odağı oldu.

Hayatında ilk defa kılıç balığı görenler, fotoğraf çekmek için sıraya girdi. Egede balıkçılar tarafından yakalanan kılıç balığı, Elazığ'da bir balıkçıda sergilendi. 204 santimetre uzunluğunda ve 53 kilo ağırlığındaki kılıç balığı yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Balığın parçalanarak kilo kilo satışa çıkarılacağı belirtilirken vatandaşlar da balıkla sırayla fotoğraf çekti.

Kılıç balığını egeden getirdiklerini belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “Genellikle saros körfezinden çıkar. Elazığ’a gelen en büyük kılıç balığıdır. 2 metre 4 santim boyunda 53 kilo ağırlığındadır. Zaten genel olarak en fazla 5 metre ve 150 kilo ağırlığına kadar çıkabiliyor. Elazığ’a bu güne kadar gelen en büyük kılıç balığı budur. Bu tür balıkları şehrimize getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Sonuçta denizden uzak olduğumuz için vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İlk defa görenler oluyor. Bizde bayağı memnuiyet içerisindeyiz. Et halinde kilo kilo satılacak” dedi.

İlk defa kılıç balığını gördüğünü aktaran Ata Ertürk, “Geldim, baktım ve inceledim. Gerçekten çok ilginç bir balık. Hayatımda ilk defa gördüm ve şaşırdım. Daha önce televizyonda görüyorum, ilk defa gerçeğini gördüm” diye konuştu.