2. Lig: Elazığspor: 3 - Bayburt Özel İdarespor: 2  

Stat: Doğukent
Hakemler: Yakup Özhan xx, Şenol Bektaş xx, Efe Kurtuluş xx
Elazığspor: Ali Karataş xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Kadir Bekmezci xx, Muhammed Ildız xx (Selim Enes dk. 77 x), Cengizhan Akgün xxx (Fırat dk. 90 ?), Hebat Alan xx, Kadir Taşoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Muhammed Umut Akbulut xxx (Cihan Canpolat dk. 66 x), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Görkem dk. 66 x)
Bayburt Özel İdarespor: Enes Fidayeo xx, Ömer İnan xx, Savaş Yorulmaz xx, İbrahim Alan xxx, Uğur Mustafa Türk xxx, Ali Fırat Okur xx, Feridun Kıroğlu x (Şamil dk. 65 x), Onur Çakmakcı xx, Osman Emirkan Demir x (İlker dk. 60 x), Ömer Esenkaya xx, Ramazan Işık xx
Goller: Muhammed Umut (dk. 9), Yiğitcan (dk. 49), Cengizhan (dk. 85) (Elazığspor), Uğur Mustafa (dk. 2), İbrahim Alan (dk. 28) (Bayburt Özel İdarespor)
Sarı kartlar: Muhammed Umut, Muhammed Ildız, Eren, Ömer Faruk, Cengizhan (Elazığspor), Ali Fırat (Bayburt Özel İdare)