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  • ‘2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır 
Tunceli
Giriş Tarihi : 21-05-2021 08:46   Güncelleme : 21-05-2021 08:46

‘2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır 

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan bir olay sonrası 2 kolluk personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.  

‘2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında ilimiz merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimize mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir. Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca taciz olayı olarak algılanmış ve vatandaşlarımızda tepkiye sebebiyet vermiştir.  İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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