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Giriş Tarihi : 12-09-2022 11:29   Güncelleme : 12-09-2022 11:32

2 kilo kubar esrar ele geçirildi 

Elazığ’da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 

2 kilo kubar esrar ele geçirildi 

Ekipler tarafından yapılan çalışmada 2 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. 
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda  bir şüphelinin uyuşturucu madde  taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine  jandarma ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında  durduruldu ve arama yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda aracın içerisine zulalanmış vaziyette 2 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 

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