18 yıllık cinayet davasında yeni gelişme   

Elazığ’da 18 yıl önce kayıp ilanı verilen ve polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat’la ilgili davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş., sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.’yi suçladı.

21 Mayıs 2003'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ruhi Canpolat'ın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ikinci duruşması Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuklu yargılanan şüpheliler Cevdet Ş., Temur Ş. ve Azime Ş., taraf ve müşteki avukatları ile Ruhi Canpolat'ın yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Azime Ş., olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, tek suçunun susmak olduğunu belirterek, Cevdet Ş.’nin kocası Ruhi Canpolat’ı tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti. Azime Ş., "Beyanlarda aleyhime olanları kabul etmiyorum. Bana iftira atılmaktadır. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Suçu bizim üzerimize atmaya çalışmaktadırlar. Benim tek suçum susmaktır ama hangi anne olsaydı benim gibi susardı. Eğer ben susmasaydım benim yerimde çocuklarım olacaktı ve çocuklarım belki de Cevdet’i vuracaklardı. Ben de bu durumun yaşanmaması için yıllarca sustum. Çocuklarım babalarının mezarını bilmeleri için sonradan konuştum. Suçum neyse verilsin. Olay günü evde sadece Cevdet vardı, her şeyi kendisi biliyor. Benim Ruhi ile son zamanlarda aram iyiydi. Ruhi işe girdikten sonra aramızda olan sıkıntılar azalmıştı. Cevdet bu olaya beni sürüklemek için üstüme ifade vermiştir. Cevdet’in doğruları anlatmasını istiyorum. Ben eşimi öldürmedim, Cevdet tasarlayarak kocamı öldürdü. Benim bu olayla bir ilgim ve alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu yargılanan Temur Ş. ise, “Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben o dönem çalıştığım kargo firmasında bir süre sigortasız olarak çalıştım. Ben bütün ifadelerimde doğruları söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan sanık Cevdet Ş. de tahliyesini istediğini aktardı. Mahkeme heyeti eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.