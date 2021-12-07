18 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi  

Polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan 2’si kadın 9 şüpheli, kayıp ilanı verilen şahsı öldürdüklerini itiraf etti. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003’te merkez Rızaiye Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021’de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2’si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021’de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat’ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesedin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.