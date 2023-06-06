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  • 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yakalandı  
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-06-2023 15:08

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yakalandı  

Elazığ’da haklarında toplamda 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.  

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar yakalandı  

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan S.B. ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.K.’nın Harput Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.  Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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