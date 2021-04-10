18 yaşındaki Emine'nin katil zanlısı tutuklandı  

Elazığ’da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak’taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. (21), kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi’yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtı. Şüpheli arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” demesiyle olay ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak otopsisi yapılan Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi, bugün morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi’ne götürüldü.

Cinayet şüphelisi ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce gizlendiği Hicret Mahallesi’ndeki dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.