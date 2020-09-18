Ekonomi
Giriş Tarihi : 18-09-2020 14:23   Güncelleme : 18-09-2020 14:23

18 Eylül Cuma altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,70 lira oldu.  

18 Eylül Cuma altın fiyatları

475,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,70 liradan, 3 bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 155 liradan, 434 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 438 liradan, 3 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 82 liradan, bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet bin 541 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satılıyor.

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