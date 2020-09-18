18 Eylül Cuma altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,70 lira oldu.

475,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,70 liradan, 3 bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 155 liradan, 434 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 438 liradan, 3 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 82 liradan, bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet bin 541 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satılıyor.